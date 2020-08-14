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Новости » Прием заявлений на единовременную выплату многодетным малоимущим семьям будет осуществляться через социальный портал Чувашской Республики

11:31 14 августа 2020 г.

 

Прием заявлений на единовременную выплату многодетным малоимущим семьям будет осуществляться через  социальный портал Чувашской Республики

18 июля 2020 г. Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал указ № 194 «О единовременной выплате семьям, имеющим трех и более детей» в условиях сложной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, которым введена единовременная выплата малоимущим семьям с 3 и более детьми в размере 5000 рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе.

Право на единовременную выплату имеет один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей трех и более детей, являющихся школьниками, имеющих гражданство Российской Федерации.

В период пандемии коронавирусной инфекции прием заявлений осуществляется преимущественно через личный кабинет социального портала Чувашской Республики (http://www.soc.cap.ru/). Для этого гражданину необходимо зарегистрироваться на официальном сайте gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись. После регистрации необходимо заполнить заявление на социальном портале Чувашской Республики, прикрепить при необходимости документы и направить в отдел социальной защиты.

Обращаем особое внимание, что вход на социальный портал необходимо осуществлять непосредственно через главную страницу сайта 
КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии  (http://www.shuv-centr.soc.cap.ru/). При попытке перехода на социальный портал посредством поисковиков страница портала может быть недоступна.



Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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