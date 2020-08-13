13 августа Олег Николаев с рабочим визитом побывал в Моргаушском районе.

Визит в муниципалитет врио Главы республики начал с посещения сельской библиотеки в селе Большой Сундырь, которая в этом году приобрела новый облик благодаря национальному проекту «Культура». На ее модернизацию из федерального бюджета выделено 5 млн рублей. Эти средства позволили провести текущий ремонт, закупить современную мебель и оборудование, обновить книжный фонд.

Директор Централизованной библиотечной системы Моргаушского района Ирина Николаева рассказала, что при оформлении интерьера постарались учесть местный национальный колорит. К примеру, книжная выставка оформлена в виде дуба, что является отсылкой к старейшине чувашских дубрав, произрастающему в окрестностях деревни Ильинка.

Библиотека имеет высокоскоростной доступ в интернет, проводятся школы компьютерной, правовой и финансовой грамотности. Оборудована детская зона с интеллектуальными играми, в том числе интерактивным столом.

Олег Николаев отметил, что новый формат библиотечного учреждения будет интересен людям разного возраста. Но в то же время, по его мнению, на полках должно быть больше книг на чувашском языке.

В селе Юнга врио Главы республики посетил ООО «Агрико». Предприятие выращивают грибы вешенки и тополиные опята. Современная климатическая установка позволяет предприятию получать урожай круглый год. Ежемесячно производят по 25 тонн грибов. Для этого оборудовано 10 камер. В планах предприятия – расширить производственные площади и увеличить выпуск востребованного товара.

«Моргаушский район – пригородный район. Здесь всегда активно развивалась экономика, развивались все отрасли. Это чувствуется и сегодня. Радует то, что в районе рождаются новые предприятия. У них есть планы дальнейшего развития. Будем и дальше поддерживать такие проекты совместно с администрацией района и Минсельхозом Чувашии»,- подчеркнул Олег Николаев после посещения ООО «Агрико».

Руководитель региона поинтересовался подготовкой образовательных организаций района к новому учебному году, посетив Юнгинскую среднюю общеобразовательную школу. По информации главы администрации района Ростислава Тимофеева, школы и детсады готовы к 1 сентября. На эти цели направлено 38 млн. рублей, район получил также три новых школьных автобуса.

Олег Николаев обсудил с главами сельских поселений муниципалитета меры поддержки сельских территорий. Он отметил, что им необходимо активнее использовать возможности республиканских и федеральных программ, заранее готовить проекты и подавать заявки на финансирование.

Поинтересовался Олег Николаев и мнением сельчан по поводу введенных им субсидий личным подсобным хозяйствам за содержание дойных коров и других мер поддержки. Он отметил, что для повышения эффективности необходимо вовремя корректировать все формы поддержки с учетом мнения населения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"