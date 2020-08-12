13 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев пообщался с представителями малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, а также с заместителями глав администраций районов, курирующими вопросы агропромышленного комплекса. Встреча состоялась в Засурском лесничестве Ядринского района.

В ходе беседы обсудили важность сельхозкооперации и роль фермерства на селе.

«Чтобы быть успешными, конкурентоспособными, важно объединяться. Для этого есть формы кооперации, создание кластеров и иные варианты. За счет этого можно производить качественную продукцию, востребованную на рынке, занять свободные ниши. Особенно это касается ниши экологически чистой продукции. А если зарегистрируем бренды, автоматически окончательно закрепимся на рынках», - задал тон разговору Олег Николаев.

Чтобы аграрный сектор развивался интенсивно, расширяются направления государственной поддержки, ведется работа в нормативно-правовой сфере. Только в этом году по инициативе Олега Николаева принят ряд новых направлений помощи селу.

Руководитель региона обратил внимание, что существующие формы поддержки АПК, принятые на республиканском уровне – не догма, их можно и нужно совершенствовать, актуализировать и адаптировать под потребности сельхозтоваропроизводителей. «Мы их готовы быстро пересмотреть и перенаправить, чтобы они были эффективными, действенными и полезными для всех участников процесса», - сказал он.

Олег Николаев подчеркнул, что правительство республики также крайне заинтересовано в развитии фермерства. Ведь у небольших фермерских хозяйств есть преимущество – они способны быстрее реагировать на изменения рынка, оперативно подстраиваться под запросы потребителей. «Если мы с вами хотим развиваться, то должны находиться в тренде новых веяний. И, прежде всего, поддерживать бренд отечественной «зеленой» продукции, ориентироваться на экспорт выпускаемой продукции», – подчеркнул руководитель региона. Он отметил, что продукция, которая идет на экспорт, максимально широко поддерживается как на региональном, так и федеральном уровнях.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов добавил, что государственная программа развития фермерства выстроена в алгоритме «социального лифта», когда начинающий фермер переходит в статус «семейной фермы», затем после объединения с другими сельхозтоваропроизводителями становится полноправным участником сельхозкооперации, расширяя свои возможности сбыта продукции, минимизируя производственные затраты.

Помочь фермерам и остальным предпринимателям на селе призвана и новая структура – Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, указ о создании которой Олег Николаев подписал 12 августа.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"