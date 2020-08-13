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Новости » Красноармейский район посетил и.о.министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики А.Ю. Воробьев

11:25 14 августа 2020 г.

 

Красноармейский район посетил и.о.министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики А.Ю. Воробьев

13 августа Красноармейский район с рабочим визитом  посетил и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

В ходе рабочей поездки Александр Юрьевич встретился с главой администрации Красноармейского района Александром Николаевичем Кузнецовым. Основная тема, которую поднял Александр Николаевич, это модернизация очистных сооружений в Красноармейском районе. Действующее биологическое очистное сооружение построено в 1986 году и ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Данный объект изношен, и не в полной мере выполняет свое назначение, поэтому вопрос строительства очистных сооружений остается одним из важных для района. Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений КОС-1400 со сливной станцией в с. Красноармейское» будет разрабатываться через КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии. 5 августа  администрация Красноармейского района согласовала разработку проектно-сметной документации через казенное учреждение. В ходе встречи также обсудили вопросы рекультивации полигона ТБО в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», данный полигон необходимо закрыть.

Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев провели совещание с работниками администрации района и главами сельских поселений. На встрече обсудили программу Комплексного социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы. Александр Воробьев ответил на вопросы собравшихся



 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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