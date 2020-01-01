Новости » ЦИК Чувашии утвердил трехдневное голосование на выборах Главы Республики

Члены Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики на заседании 13 августа 2020 года утвердили решение о порядке проведения выборов Главы Чувашской Республики, а также выборов депутатов в органы местного самоуправления Чувашии в сентябре текущего года. Заседание членов ЦИК Чувашии проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно решению, в республике будет осуществлено трехдневное голосование. Так, 11 и 12 сентября состоится досрочное голосование, 13 сентября остается основным днем голосования.

Как отметил председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков, данное решение связано с необходимостью обеспечить максимальную безопасность жителей республики из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы помним, были очереди на выборах Президента Российской Федерации (в 2018 году – прим.). Тем, что голосование растягивается на несколько дней, мы сокращаем количество избирателей в расчете на один час пребывания на избирательном участке. Поэтому 24 июля этого года ЦИК России принял решение о порядке досрочного голосования, в соответствии с которым при проведении выборов федерального и регионального уровней устанавливается двухдневное досрочное голосование. То есть мы будем голосовать не только 13 сентября, но и 11 сентября в пятницу, и 12 сентября в субботу. Сегодня мы окончательно юридически зафиксировали этот факт, приняли постановление, в соответствии с которым ЦИК Чувашии решил применять дополнительные формы голосования на выборах в Единый день голосования. При этом из четырех возможных форм мы выбрали всего три. Это традиционное голосование в помещении для голосования, и голосование на дому по заявлению так, как это бывает на обычных выборах. Кроме этого, мы оставили форму, которая себя очень хорошо зарекомендовала – это выездная форма голосования в иных населенных пунктах. При этом мы отказались от так называемого придомового — или придворового – голосования. В середине сентября погода может быть непредсказуемой. Соответственно, заставлять комиссии ходить по дворам в холодную ветреную погоду мы, безусловно, не хотим. Ведь эффект от этого, скорее всего, может быть даже отрицательным. Поэтому на сегодня мы официально приняли решение – досрочное голосование будет. Оно будет проводиться в два дня. При этом будут использоваться три возможные формы из четырех», – рассказал председатель ЦИК Чувашии.

Для избирателей Чувашии есть еще один вариант, как можно проголосовать на выборах Главы Чувашской Республики. В Единый день голосования сделать это можно будет в Москве. Там будут развернуты 30 цифровых участков. Но для этого надо заблаговременно через портал Госуслуг или через Территориальную избирательную комиссию, написав заявление, прикрепиться к любому из этих участков. И тогда в день голосования, находясь в Москве, можно проголосовать на выборах Главы Чувашской Республики.

Так же отмечу, что электронное голосование в Единый день голосования этого года будет использоваться в виде эксперимента, но не в Чувашской Республике. Оно пройдет в тех субъектах, где проводятся дополнительные выборы в Государственную Думу.