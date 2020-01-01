Новости » Памятка для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Чувашской Республики из других субъектов Российской Федерации, включая курорты

Ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),по приезде из других субъектов Российской Федерации, в особенности скурортов Российской Федерации, настоятельно рекомендуем Вам пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Чувашской Республики.

Лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно пройти на территории Чувашской Республики по следующим адресам:

- г. Чебоксары, Московский проспект, дом 9 (БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии). График работы – с понедельника по субботу с 8.00 до 19.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-21-28;

- г. Чебоксары, ул. Пирогова, дом 6 (БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии). График работы – в понедельник, среду и пятницу с 8.00 до 16.30, во вторник и четверг с 10.30 до 19.00, в субботу с 8.00 до 13.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-02-44;

- в медицинской организации по месту жительства по вторникам и четвергам с 9.00 до 15.00. Для получения справок можно обратиться по телефону в регистратуру медицинской организации по месту жительства гражданина.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Чувашской Республики: 8 (8352) 26-14-14.

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19 МЕТОДОМ ПЦР

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В случае ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати 14 дней со дня прибытия на территорию Чувашской Республики Вам необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), вызвав врача на дом.

Берегите себя и близких, будьте здоровы!

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"