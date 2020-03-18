Новости » Памятка для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Чувашской Республики из зарубежных стран

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27июля 2020 г. № 22«О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и 30.03.2020 № 9» гражданам Российской Федерации, прибывшим на территорию Российской Федерации из зарубежных стран инаправляющимсяна территорию Чувашской Республики,необходимо:

- пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации и разместить результаты тестана Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).Для этого нужно заполнить специальную формув разделе«Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1);

- если гражданин Российской Федерации, прибывающий на территорию Чувашской Республики, не прошел лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, то лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно пройти на территории Чувашской Республики по следующим адресам:

- г. Чебоксары, Московский проспект, дом 9 (БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии). График работы – с понедельника посубботу с 8.00 до 19.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-21-28;

- г. Чебоксары, ул. Пирогова, дом 6 (БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии). График работы – в понедельник, среду ипятницу с 8.00 до 16.30, во вторник и четверг с 10.30 до 19.00, в субботу с 8.00 до 13.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-02-44;

- в медицинской организации по месту жительства по вторникам и четвергам с 9.00 до 15.00. Для получения справок можно обратиться по телефону в регистратуру медицинской организации по месту жительства гражданина.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Чувашской Республики: 8 (8352) 26-14-14.

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19 МЕТОДОМ ПЦР

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В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Чувашской Республики Вам необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания),вызвав врача на дом.

Берегите себя и близких, будьте здоровы!

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"