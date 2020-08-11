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Новости » В Чебоксарах начали проектировать еще одну новую школу

13:27 13 августа 2020 г.

 

В Чебоксарах начали проектировать еще одну новую школу

Смелый амбициозный проект строительства новой школы в микрорайоне Новый город в Чебоксарах пока на стадии обсуждения. Концепцию устройства школьного комплекса, в котором каждая функция создает ученический мир, разработал коллектив авторов архитектурного бюро Megabudka. Предложенный ими проект с помощью планировочных решений создает впечатление небольшого городка или кампуса. При этом, соблюдены ограничения и строгие требования, необходимые при строительстве образовательных учреждений.

«В этом проекте мы разделили здание школы на различные функциональные блоки, а затем развернули блоки таким образом, чтобы сформировать множество различных уличных пространств. – говорится в презентации проекта на сайте архитектурного бюро. – Например, дворы младшей школы содержат игровые площадки; они более камерные, но их количество больше, чем у старшеклассников; а спортивный двор большой и имеет функциональную связь со спортивным залом».

По техническому заданию четырехэтажную школу предполагается строить из кирпича. Материал, который сложно представить фактурой для творчества, архитекторы представили пластикой фасадов и необычными деталями. Так, в проекте встречаются «как современные решения, так и отсылки к советской эстетике домов творчества и пионерских лагерей».

Главный вход выполнен в виде воронки, которая ведет в центральный внутренний двор. Там формируется безопасное внутреннее пространство, откуда учащиеся смогут попасть во все остальные общественные блоки (столовая, актовый зал, библиотека).

Есть и совсем необычные решения. В такой школе можно будет размещать граффити на стенах. Для этого на фасадах оставлены участки с глухими простенками.

Общая площадь новой школы в Чебоксарах по проекту архитектурного бюро Megabudka составляет 16 500 м². В случае утверждения концепции стройка начнется уже в этом году.

Фото: megabudka.ru

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