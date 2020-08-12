Новости » В Чувашии продлят меры поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии

Ряд мер поддержки, введенных республиканскими властями в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от COVID-19, будут пролонгированы. Об этом на прошедшем 12 августа совещании в Доме Правительства сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

В частности, Минэкономразвития Чувашии предложило продлить такие меры поддержки бизнеса как налоговые каникулы в Чувашской Республике в соответствии с принятыми изменениями налогового законодательства до 2024 года, а также предусмотреть для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность общественного питания, бытовых услуг, пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, ведомство предлагает продлить до конца 2021 года льготный режим налогообложения в связи с отменой ЕНВД.

Полный перечень мер поддержки субъектов МСП, пострадавших от пандемии, будет представлен на рассмотрение Правительства Чувашии.

«Мы не закрываем этот перечень мер поддержки и договорились, что всегда будем иметь некий лист ожидания от предпринимательского сообщества, чтобы дополнительно прорабатывать всевозможные меры поддержки, которые, на их взгляд, еще будут эффективны», – отметил Дмитрий Краснов.

Ранее мы сообщали, что налоговые послабления для малого и среднего бизнеса рассмотрят на первом заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей.