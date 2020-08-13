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Новости » "Химпром" безвозмездно передал антисептик республиканской спортивной школе хоккея

11:11 13 августа 2020 г.

 

"Химпром" безвозмездно передал антисептик республиканской спортивной школе хоккея

Сто литров дезинфицирующего средства «Дезново» было безвозмездно передано БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии ПАО «Химпром» с целью барьерной защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Продолжая поддерживать соотечественников в условиях пандемии, «Химпром» взял "шефство" над медицинскими и социальными учреждениями Чувашии.

«Мы все сейчас переживаем не самый простой период, а сегодня, в условиях пандемии, важен вклад каждого из нас», - отмечает генеральный директор предприятия Сергей Науман. - «Химпром» развернул комплексную систему защиты, которая включает целый ряд мер на наших объектах и помощь тем, кто сегодня особенно в ней нуждается».

В апреле предприятие запустило производство жидкого средства для рук с антибактериальным эффектом «Дезново», а в июне стало изготавливать пероксид водорода марки «Pureox», предназначенный для обеззараживания поверхностей.

«Огромное спасибо «Химпрому» за солидарность и заботу о здоровье наших спортсменов и тренеров. Для нас сейчас это очень важно, в нашей школе тренируется около четырехсот ребят, занятия в малых группах уже начались, дезсредства необходимы для организации и проведения тренировочного процесса, - благодарят сотрудники республиканской школы хоккея.



Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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