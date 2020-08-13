Прикрепленные файлы

АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Российские компании смогут получить льготные кредиты на цифровую трансформацию

11:10 13 августа 2020 г.

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило программу льготного кредитования компаний на реализацию задач по цифровой трансформации, а также льготного факторинга для разработчиков программных решений. В настоящее время ведомство проводит отбор банков-участников.

На получение кредитов под льготный процент смогут претендовать как компании с госучастием, так и частные компании. Основное условие – средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1 до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд. рублей и до 10 млрд. рублей на программы, включающие несколько проектов.

Банки-участники программы получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.

Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью России и запущен в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Информация об уполномоченных банках будет размещена на официальном сайте Минкомсвязи России по результатам заключения соглашений с банками о предоставлении субсидии. Проект по господдержке программ цифровой трансформации компаний продлится до 2024 года включительно.



По материалам Минкомсвязи России

Прикрепленные файлы

Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 N 1598 (ред. от 02.07.2020)
Скачать
(rtf,   219,33 Kb)

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика