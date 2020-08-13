Прикрепленные файлы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило программу льготного кредитования компаний на реализацию задач по цифровой трансформации, а также льготного факторинга для разработчиков программных решений. В настоящее время ведомство проводит отбор банков-участников.

На получение кредитов под льготный процент смогут претендовать как компании с госучастием, так и частные компании. Основное условие – средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1 до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд. рублей и до 10 млрд. рублей на программы, включающие несколько проектов.

Банки-участники программы получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.

Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью России и запущен в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Информация об уполномоченных банках будет размещена на официальном сайте Минкомсвязи России по результатам заключения соглашений с банками о предоставлении субсидии. Проект по господдержке программ цифровой трансформации компаний продлится до 2024 года включительно.