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Новости » В Минстрое Чувашии обсудили отдельные проблемные вопросы, выявленные в ходе выездов в районы

11:09 13 августа 2020 г.

 

В Минстрое Чувашии обсудили отдельные проблемные вопросы, выявленные в ходе выездов в районы

По итогам многочисленных выездов в районы Чувашской Республики министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр Героев провел ряд совещаний по выявленным проблемным вопросам.

На одном из таких совещаний обсуждался вопрос строительства очистных сооружений в Янтиковском районе. Вопрос строительства БОСа давно стоял перед жителями села Янтиково, данная проблема часто озвучивалась на разных площадках. В конце 2014 года была разработана проектно-сметная документация по строительству станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 м3. В 2016 году проект прошел госэкспертизу. 12 апреля 2020 года администрация Янтиковского района заключила договор с подрядной организацией ООО «Эколос-ПроектСтрой» на строительство в рамках государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».  Подрядчик планирует завершить работы в сентябре этого года. В рамках совещания в Минстрое Чувашии застройщику и генподрядчику рекомендовано осуществлять строительство строго в соответствии с проектной документацией и не допускать внесение изменений для того, чтобы в последствии не выходить на повторную экспертизу.

Также аналогичное совещание состоялось с представителями Чебоксарского района. В ходе выезда министру был обозначен большой спектр проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, система теплоснабжения в районе требует сильной модернизации. Администрация района планирует подготовить проекты строительства новых блочно-модульных котельных. Министр Александр Героев поручил руководителю ГУП «Чувашгаз» Сергею Варлашкину активно включиться в данную работу. «Мы планируем, что вскоре ГУП «Чувашгаз» должно стать организацией, генерирующей вопросы теплоснабжения всей республики. В связи с этим прошу совместно поработать над проектами с учетом мнения обеих сторон», - подчеркнул министр.

Также на совещании поднимался вопрос просроченной задолженности района за газ и электроэнергию, проблемы в сфере капитального ремонта, а также водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день рассматривается вопрос включения в республиканскую адресную инвестиционную программу 4 водопроводных сетей в деревнях Кибечкасы, Варпоси, Большие Котяки и Сятракасы. Также в сентябре в рамках Совета по инвестиционной политике планируется рассмотреть включение в инвестпрограмму на следующий год проектирования локальных очистных сооружений и реконструкции системы водоснабжения в поселке Кугеси. Министр поручил подключить к проектированию ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии, которое впоследствии также должно аккумулировать вопросы водоснабжения всей республики.

Помимо прочего, Александр Героев встретился с представителями компании  ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования «Romana». Данная компания является одним из основных поставщиков оборудования в рамках проектов по благоустройству городов и районов Чувашии. Министр призвал рассмотреть возможность сокращения сроков поставки детских и спортивных площадок, дабы ускорить процесс сдачи объектов.



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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