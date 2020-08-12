Об этом рассказал министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев 12 августа в ходе очередного заседание Кабинета Министров Чувашской Республики. Он сообщил о порядке предоставления компенсационных выплат в размере 1 млн рублей тем учителям, которые переехали на работу в населенные пункты с населением до 50 тыс. человек.

«На сегодняшний день победители конкурса на вакансии программы «Земский учитель» в Чувашии определены, ведутся работы по заключению договоров. В частности, у нас 2 вакансии учителей английского языка в Моргаушском районе, по 1 вакансии для учителя физики и учителя английского языка в г. Шумерля», - подчеркнул Сергей Яковлев.

Согласно порядку предоставления выплат учителя-победители конкурсного отбора до 1 сентября должны заключить трудовой договор со школой на срок не менее 5 лет. Денежные средства педагоги получат еще до начала зимы, потратить они их смогут по своему усмотрению.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики