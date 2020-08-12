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Новости » Филиал «Школы шахмат Сергея Карякина» создадут в Чувашии

11:05 13 августа 2020 г.

 

На базе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева этой осенью планируется открытие филиала «Школы шахмат Сергея Карякина».

На этой неделе запланирован рабочий визит Сергея Карякина в столицу Чувашии. В программе его визита – посещение ЧГПУ им.Яковлева, осмотр объекта под размещение шахматной школы, круглый стол со спортивной общественностью, а также сеанс шахматной игры с детьми.

Напомним, Сергей Карякин – вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, обладатель Кубка Мира ФИДЕ, Заслуженный мастер спорта России. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории, его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Награждён Орденом «За заслуги» ІІІ степени. Член Общественной палаты Российской Федерации VI состава.



Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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