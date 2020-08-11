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Новости » Журналисты Чувашии стали победителями конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

11:05 13 августа 2020 г.

 

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Звания лауреата удостоены более 400 региональных журналистов из всех регионов России. В список победителей вошли 6 представителей средств массовой информации Чувашии: Юлия Важенина («Национальное телевидение Чувашии»), Марина Иванова (газета «АиФ Чувашия»), Ирина Николаева (ГТРК «Чувашия»), Майя Порфирьева (телекомпания «Новая Реальность»), Андрей Сергеев (газета «Грани»), Ольга Яковлева («Национальное телевидение Чувашии»). В информационных материалах, принесших победу журналистам, поднимаются вопросы экологии и незаконной добычи природных ресурсов, оказания качественной медицинской помощи, формирования «доступной среды», реализации «мусорной реформы», качества ремонта дорог.

Лауреаты получат персональные денежные премии в размере 100 тыс. руб. за новостной репортаж и 200 тыс. руб. за специальный репортаж-расследование.

Кроме того, 42 главных редактора российских СМИ выбраны лауреатами специальной премии «За содействие повышению доверия к СМИ со стороны граждан и развитие региональной журналистики». От Чувашской Республики высокой награды удостоена директор ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка.

Всего на конкурс Фонда ОНФ «Правда и справедливость» в этом году поступило 6327 конкурсных работ, посвящённых вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции Участниками стало более 2 тыс. региональных журналистов из всех регионов России.

Мининформполитики Чувашии поздравляет лауреатов с заслуженной победой, желает новых творческих и профессиональных свершений!



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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