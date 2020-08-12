Новости » Сельхозтоваропроизводителям Чувашии будут возмещать затраты на строительство объектов по переработке сельскохозяйственной продукции

Сельхозтоваропроизводителям Чувашии будут возмещать затраты на строительство и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. Такое решение сегодня принято на очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев.

По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, предприятиям, реализующим проекты по глубокой переработке зерна, планируется компенсировать 20 процентов фактической стоимости объекта. При реализации проектов по переработке масличных культур и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков - 25 процентов фактической стоимости объекта.

Следует подчеркнуть, что субсидированию подлежат проекты, реализация которых начата не ранее чем за 3 года, до начала предоставления субсидии и прошедшим отбор в Минсельхозе России.

Отметим также, что сегодня в нашей республике производством комбикормов занимается более 50 организаций, ими в 2019 году всего произведено 113 тыс. тонн комбикормов. Производством растительного масла занимаются 4 организации, которые за прошедший год произвели 14,2 тыс. тонн растительного масла. 10 предприятиями по переработке рыбы и рыбной продукции за 2019 год переработано 1,8 тыс. тонн рыбной продукции.