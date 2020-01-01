В результате работы, проводимой Росреестром по противодействию деятельности сайтов-двойников, Роскомнадзор на основании судебных постановлений заблокировал 34 таких ресурса.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляется Росреестром (https://rosreestr.ru/) и Федеральной кадастровой палатой (https://kadastr.ru/). Получить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане также могут на Публичной кадастровой карте Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Оказание такой услуги иными лицами и организациями через сайты-двойники, является незаконным, нарушает существующий порядок и влечет ряд иных негативных последствий, к которым, в частности, относятся: создание предпосылок к мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости, затруднение оперативно-розыскной деятельности и правоохранительной деятельности, несоблюдение правового режима оборота персональных данных и т.д.

«В Росреестр поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу - мошенники берут предоплату и перестают отвечать. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз. По предварительным оценкам, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 млрд рублей. При этом, в соответствии с бюджетным законодательством, средства от предоставления сведений ЕГРН являются доходами федерального бюджета», - сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Помимо судебного способа противодействия деятельности сайтов-двойников, Росреестром подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание сайтов, предлагающих такие услуги (218-ФЗ), а также административных санкций за совершение приведенных правонарушений (КоАП РФ).

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ САЙТ-ДВОЙНИК?

ДОМЕННОЕ ИМЯ. Самый верный признак – обратить внимание на доменное имя сайта. Сайты-двойники размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, а также используют в своем адресе схожие официальному наименованию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, приписку «online», net и др.

Таким образом, у граждан и организаций создается впечатление, что они оформляют запрос на получение государственной услуги на официальном сайте государственного органа власти. Хотя это не так.

НЕЛЬЗЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ. Также убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на Едином портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru), не доступен на сайтах-двойниках.

РЕКЛАМА И ПРАЙС-ЛИСТ. На сайтах-двойниках Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама.

ПОЧЕМУ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ ОПАСНЫ?

НАРУШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Деятельность сайтов-двойников нарушает положения законодательства о регистрации недвижимости, в соответствии с которыми орган регистрации прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы. Все лица, запрашивающие информацию на таких сайтах, «уводятся» из правового поля, и собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам.

Причем правообладателями «двойников» являются в основном физические лица, а страны их регистрации - США, территория Евросоюза, Украина. Пользуясь этими услугами, пользователь предоставляет информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других стран мира.

СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ. Компании-мошенники завышают цену получаемой услуги в десятки раз. Кроме того, справка о кадастровой стоимости объекта Росреестром выдается бесплатно, тогда как аферисты ее предлагают за деньги. Росреестр несет ответственность за предоставляемые сведения, а мошенники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию - жалобы на такие случаи уже есть.

При этом незаконное обогащение позволяет сайтам-двойникам широко использовать рекламные инструменты для размещения на первых строчках интернет-поисковиков.

НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ. Существенную часть своих запросов сайты-двойники генерируют по ключам доступа, на которых установлены роботы-автоматы. При неполучении данных в течение суток роботы, как правило, генерируют повторный запрос, что существенно перегружает систему.

Максимальное количество запросов, поступающих от лиц, организующих посредническую деятельность между Росреестром и получателями услуг, в течение месяца в разрезе 20 заявителей составляет от 28 тысяч до 422 тысяч. От одной технологической точки (посредника) поступает более 7,5 тысяч запросов в день.