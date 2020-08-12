12 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросам организации деятельности Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей.

Напомним, сегодня руководитель региона подписал Указ об образовании новой структуры, которая будет выстраивать единую инвестиционную политику и формировать благоприятные условия для предпринимательской деятельности. Создание данного института руководитель региона неоднократно анонсировал в ходе рабочих встреч с предпринимателями республики, а также на заседании Высшего экономического совета 24 июля.

«Наша задача состоит в том, чтобы, общаясь с предпринимательским сообществом, выявлять узкие места, прежде всего, на стыке деятельности самих предпринимателей и надзирающих органов. На площадке Координационного совета будет вестись поиск путей решения и их расшивки для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», – сказал врио Главы Чувашии.

Первое заседание Координационного совета Олег Николаев намерен провести уже на следующей неделе. Планируют обсудить меры совершенствования регионального налогового законодательства, текущие инвестиционные проекты Фонда развития промышленности и другие темы.

В ходе совещания также рассмотрели вопросы реализации мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, разработанной совместно с Минпромторгом России.

В этом году Чувашия получит 1 млрд рублей на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам. С учетом софинансирования из бюджета республики сумма поддержки составит 1 млрд. 10 млн. рублей.

Федеральные средства поступят в республику в сентябре и будут распределены между Гарантийным фондом Чувашской Республики (454,5 млн. рублей) и Агентством по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике (555,6 млн. рублей).

Льготные микрозаймы будут предоставляться субъектам МСП на приобретение оборудования и развитие бизнеса. Максимальный размер микрозайма составит 5 млн. рублей на срок до трех лет, а процентная ставка будет зависеть от вида деятельности и места ведения бизнеса.

Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, данные средства позволят субъектам малого и среднего предпринимательства реализовать не менее 200 инвестиционных проектов, благодаря которым появятся порядка 1,4 тыс. новых рабочих мест.

Врио Главы Чувашии заметил, что необходимо пересмотреть подходы к выдаче льготных займов. «Зачастую предприниматели жалуются на излишнюю зарегламентированность при выдаче микрозаймов и государственных гарантий. Им проще в банке получить кредиты, чем на предприятиях инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства», – отметил Олег Николаев, подчеркнув, что миссия бизнес-инкубаторов – в кратчайшие сроки превратить бизнес-идею в бизнес-процесс. По его словам, система инфраструктуры поддержки бизнеса нуждается в трансформации, которая должна в полной мере задействовать имеющиеся ресурсы в интересах предпринимательского сообщества.

На совещании также была затронута тема поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"