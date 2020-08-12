12 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев на площадке ООО «Релематика» провел совещание с руководителями организаций электротехнического кластера.

До начала совещания Олег Николаев осмотрел производственные площадки ООО «Релематика», выставочную экспозицию и учебный центр.

Исполнительный директор предприятия Владимир Вишневский рассказал о текущем положении дел в компании, которая сегодня удерживает прочное лидерство в российском релестроении. «Пандемия коронавируса на получение заказов никак не повлияла. Постоянно работаем над новыми исследованиями. Планы до конца года - существенно расширить производственные мощности», - подчеркнул он.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с развитием электротехнического кластера, обеспечением кибербезопасности продукции предприятий отрасли, подготовкой кадров.

Председатель Правления ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» Олег Саевич заметил, что цель, которую ставит перед собой отрасль – это снижение импортозависимости и увеличение доли отечественной электротехнической продукции на российском рынке. Предприятия кластера участвуют в таких перспективных направлениях, как разработка и внедрение цифровых электрических подстанций, национальная технологическая инициатива «Energynet», национальный проект «Интеллектуальная энергетическая система России», концепция «Smart Grid/Умные сети», разработка российской системы автоматизированного управления газовыми турбинами, в рамках проекта создания российских газовых турбин большой мощности.

Олег Николаев назвал электротехническую отрасль значимым сегментом экономики Чувашии, занимающим порядка 20% в общем объеме отгруженной продукции и обеспечивающим такой же процент занятости в разрезе обрабатывающих производств.

«Мы с вами плотно общались в ходе разработки комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы, на заседании Клуба промышленников Чувашии при Торгово-промышленной палате республики. Все вопросы, которые были вами тогда обозначены, нами взяты в работу», - сказал он.

Кроме того, Олег Николаев поручил разработать в ближайшее время дорожную карту по созданию в республике Центра кибербезопасности.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"