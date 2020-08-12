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Актуально » Олег Николаев встретился с гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым

10:59 13 августа 2020 г.

 

Олег Николаев встретился с гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым

12 августа врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Федоровым.

Сегодня в Центре молодежных инициатив в рамках проекта Росмолодежи «Диалог на равных» состоится встреча руководителя ВЦИОМ со студентами республики. Валерий Федоров также пообщается с полуфиналистами республиканского конкурса «Команда молодых лидеров», инициированного врио Главы Чувашии в марте этого года.

«Приезд таких федеральных экспертов, как вы, с большим багажом знаний, находящихся на гребне трендов развития современного общества, всегда полезен и интересен молодежи. Со своей стороны мы тоже открыты и ищем подходы и пути взаимодействия с молодежью, чтобы максимально использовать их потенциал», – сказал Олег Николаев.

Валерий Федоров отметил, что цель проекта «Диалог на равных» – показать, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. 

«Уровень жизни – это, конечно, проблема и задача номер один. Но вот качество жизни – это то, что способно удержать молодых людей в регионе или наоборот стимулировать их к переезду. Благоустройство, наличие общественных пространств, где можно гулять, развлекаться, встречаться, – это очень важно. Многие наши города пока наверстывают упущенное, но я вижу, что Чебоксары динамично и интенсивно в этом направлении двигаются», – высказал свою точку зрения глава ВЦИОМ.

По его словам, в ходе сегодняшней дискуссии с молодежью будет затронута тема влияния социальных медиа на современный мир. Также с молодыми людьми обсудят вопросы проведения социологических исследований.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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