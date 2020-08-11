Новости » Лидер фракции КПРФ в Чебоксарском городском собрании депутатов поддержит Олега Николаева на выборах Главы Чувашии

Сегодня, 11 августа, во время заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов руководитель фракции КПРФ Дмитрий Евсеев подверг резкой критике руководство республиканского комитета партии. Он призвал на местных выборах голосовать за самого достойного кандидата, невзирая на его партийную принадлежность, а также заявил, что на выборах главы Чувашской республики поддержит действующего руководителя региона Олега Николаева, сообщает ИА REGNUM.

«Аргументируя свою позицию, Евсеев отметил, что давно знает Олега Николаева, работая с ним сначала в Госсовете, а затем в Госдуме, и высказал мнение, что он «искренне стремится поднять экономику республики, повысить уровень жизни простого народа».



Характеризуя врио главы Чувашии как руководителя и политика, депутат отметил, что Николаев «не стал сводить личные счёты» после смены руководства, приглашая работать в свою команду «представителей самых разных политических течений». Также наладил отношения с выходцами из Чувашии, с которыми «предыдущая команда разругалась в пух и прах».

«Это не означает, что я во всем согласен с Николаевым. Но общаясь с ним, я обратил внимание, что Олег Алексеевич умеет слушать собеседника и готов принимать конструктивные предложения. Это очень важная для политика черта, которой не хватало предыдущему республиканскому руководству», — полагает Дмитрий Евсеев, которого цитирует REGNUM.