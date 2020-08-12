Новости » Олег Николаев возглавил совет по защите прав предпринимателей

Сегодня врио Главы Чувашии подписал Указ об образовании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике. Возглавил он его сам, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совет будет заниматься формированием единой инвестиционной политики в республике и созданием благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

От Совета ждут предложений по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, рекомендаций по организации взаимодействия органов власти и инвесторов, предложений по устранению административных барьеров.

Совет также будет рассматривать проекты программ и стратегий инвестиционного развития региона, индивидуальных планов инвестиционного развития муниципальных образований Чувашии, готовить предложения по концентрации финансовых ресурсов на наиболее приоритетных направлениях поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в республике и другие вопросы в сфере поддержки бизнесменов.