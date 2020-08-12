Сегодня под руководством врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева состоялось заседание Кабинета Министров.

Один из вопросов повестки дня касался установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за II квартал 2020 года.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова сообщила, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во II квартале 2020 г. по сравнению с утвержденной величиной за I квартал 2020 г. увеличилась на 5,1 % и составила 9763 рубля. Таким образом, по социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за II квартал 2020 г. для трудоспособного населения составила, для пенсионеров – 7939 рублей, для детей – 9851 рубль (увеличение на 6,5 %, или на 597 рублей).

Увеличение вызвано ростом расходов по статье «продукты питания», что обусловлено повышением цен на такие продукты, как свежие фрукты, овощи, хлеб и картофель. Также увеличились расходы на непродовольственные товары. Кроме того, был зафиксирован рост расходов вследствие повышения цен на услуги пассажирского транспорта, связи, парикмахерских, страхования.

Еще одним вопросом повестки заседания, по которому докладчиком выступала Алена Елизарова, была численность муниципальных служащих, на которых будут возложены обязанности по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних граждан в органах местного самоуправления.

Ранее указанные обязанности выполняли те же муниципальные служащие, которые осуществляют опеку и попечительство в отношение недееспособных несовершеннолетних граждан.

Алена Елизарова выступила с предложением установить критерии по определению количества единиц муниципальных служащих, осуществляющих опеку и попечительство в отношении недееспособных совершеннолетних граждан, что позволит улучшить качество работы в области защиты прав и интересов недееспособных граждан.

Врио Главы республики Олег Николаев идею поддержал и уточнил, чтобы анализ по определению необходимого количества муниципальных служащих провести с привлечением правительственной комиссии по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления