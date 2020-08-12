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Актуально » В Чувашии создан Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей

13:42 12 августа 2020 г.

 

Врио Главы Чувашии подписал Указ об образовании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике. Это сделано для формирования единой инвестиционной политики на территории региона и создания благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

 Совет будет вырабатывать и рассматривать предложения по совершенствованию законодательства Чувашской Республики в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, рекомендации по организации взаимодействия органов власти и лиц, участвующих в инвестиционном процессе, предложения по устранению административных барьеров.

Совет будет также рассматривать проекты программ и стратегий инвестиционного развития региона, индивидуальных планов инвестиционного развития муниципальных образований Чувашии, готовить предложения по концентрации финансовых ресурсов на наиболее приоритетных направлениях поддержки  инвестиционной и предпринимательской деятельности в республике и другие вопросы в сфере поддержки инвесторов и предпринимателей.

 Этим же Указом утверждено положение о Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

 Председателем Совета является Глава Чувашской Республики. Состав Совета утверждается руководителем региона. Все члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

 

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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