Новости » Александр Хинштейн: Тесты на знание истории Великой Отечественной войны прошли почти сто тысяч человек

Задания разработаны при содействии экспертов из РГГУ и позволят подготовиться к написанию «Диктанта Победы» 3 сентября

На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тысяч человек. Об этом рассказал координатор проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысячи человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», - отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа». «Среди знаковых объектов – Бородинский музей, Тульский Кремль, музей-заповедник «Куликово поле», Башкирский Республиканский музей Боевой Славы, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие», – уточнил координатор партпроекта.

Например, в Хабаровском крае одной из площадок проведения «Диктанта Победы» станет военно-исторический музей Восточного военного округа, расположенный в краевом центре. Это один из главных музеев, посвященных военной истории на Дальневосточных рубежах.

В Московской области помимо Бородинского военно-исторического музея акция пройдет в музее Зои Космодемьянской в Рузском городском округе. В Тульской области площадки акции «Диктант Победы» также организуют на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Основной площадкой проведения «Диктанта Победы» в Волгоградской области станет триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва», где на стенах из белого мрамора размещены наименования 229 соединений, принимавших участие в сражениях. В Воронеже акция пройдет в Музее-Диораме, а в Мурманской области – на площадке Городского историко-краеведческого музея города Полярный.

Как прокомментировал Андрей Александров, региональный координатор партпроекта «Историческая память», «Во всех без исключения регионах нашей страны 3 сентября 2020 года пройдет очередной Диктант Победы, который в широком масштабе будет проводиться в нашей стране и за рубежом второй раз. Чувашия не исключение, и мы организуем в каждом муниципалитете Чувашской Республики 23 площадки, где и учащиеся, и ветераны, и все желающие смогут написать Диктант. Мы расцениваем эту акцию как дань памяти боевому и трудовому подвигу наших предков. Я думаю, Диктант пройдет на таком же высоком уровне, объективно, честно, как и в прошлые годы».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"