Сегодня, 11 августа 2020 года, глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов ознакомился с ходом работ по благоустройству территории филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, на которые выделено около 17 млн. рублей. На сегодняшний день строителями выполняется установка бордюров, также заасфальтирована парковка. В скором времени территория больницы преобразится новым асфальтным покрытием, новыми бордюрами, ограждениями и освещением.

Также глава администрации района Александр Кузнецов встретился с начальником ПЧ-32 по охране с. Красноармейское Михаилом Арсентьевым и заместителем директора ООО «Краснополье» Вячеславом Кузнецовым. Они обсудили вопросы по строительству парковки около ПЧ-32, которая будет строиться своими силами. Для строительства парковки администрация Красноармейского района окажет помощь со строительными материалами.

Продолжаются строительные работы футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. Красноармейское. На данный момент строителями выполняются работы по устройству дренажной системы.