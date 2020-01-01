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Новости » Строительная отрасль в Чувашии восстанавливается после ковидных ограничений

14:44 11 августа 2020 г.

Аналитики российского сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали, как восстанавливается строительная отрасль в Чувашии после снятия коронавирусных ограничений. Так, в июне работодатели Чувашской Республики разместили на 53% больше вакансий строительных специальностей, чем предыдущем месяце. При этом, 20% вакансий предназначены для начинающих специалистов, ещё 48% — для специалистов с опытом работы от одного года до трех лет.

Наибольший спрос у работодателей Чувашии с начала лета имели рабочие строительных специальностей. На втором месте – специалисты по эксплуатации, третью строчку занимают инженеры. Также в пятерку востребованных работников вошли проектировщики, архитекторы и специалисты по управлению проектами. Зарплатные ожидания специалистов отрасли составили в среднем 45 тысяч рублей.

«Стоит отметить, что строительная отрасль в Чувашии достаточно быстро восстанавливается после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса: в июне +53% вакансий относительно мая, в июле +28% по сравнению с июнем. Сейчас в Чувашии сфера строительства, недвижимости входит в топ-10 по спросу на специалистов», — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Что касается конкуренции соискателей в сфере строительства, то сейчас она составляет менее двух резюме на одну вакансию. Данные указывают на дефицит кадров, так как комфортным для рынка труда показателем считается соотношение в пять-шесть резюме на одну вакансию.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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