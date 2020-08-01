Новости » Федеральный центр травматологии в Чебоксарах вернулся в штатный режим работы

Больницы республики, ранее работавшие в режиме ковид-стационаров, возвращаются к плановому приему пациентов. Об этом сегодня, 7 августа, на заседании Оперштаба по коронавирусу доложил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов. В частности, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах после дезинфекции помещений возобновил работу в штатном режиме. На этой неделе там уже провели первые операции.

Ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев неоднократно говорил о возращении в строй данного медучреждения, «помощи которого по направлениям травматологии и ортопедии ждут тысячи пациентов».

Напомним, что с 14 мая Федеральный центр работал как ковидный инфекционный стационар.

Кроме того, к плановому режиму работы в Чебоксарах вернулись: с 23 июля «Вторая городская больница» и с 4 августа отделение БСПМ по ул. Университетская (бывшая клиника «Северная»). Там медицинские работники ведут прием пациентов по всем профилям.