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Новости » Федеральный центр травматологии в Чебоксарах вернулся в штатный режим работы

14:12 11 августа 2020 г.

Федеральный центр травматологии в Чебоксарах

Больницы республики, ранее работавшие в режиме ковид-стационаров, возвращаются к плановому приему пациентов. Об этом сегодня, 7 августа, на заседании Оперштаба по коронавирусу доложил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.  В частности, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах после дезинфекции помещений возобновил работу в штатном режиме. На этой неделе там уже провели первые операции.

Ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев неоднократно говорил о возращении в строй данного медучреждения, «помощи которого по направлениям травматологии и ортопедии ждут тысячи пациентов».

Напомним, что с 14 мая Федеральный центр работал как ковидный инфекционный стационар.

Кроме того, к плановому режиму работы в Чебоксарах вернулись: с 23 июля «Вторая городская больница» и с 4 августа отделение БСПМ по ул. Университетская (бывшая клиника «Северная»). Там медицинские работники ведут прием пациентов по всем профилям.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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