Новости » Богатство национальной культуры учтут при создании городской среды

7 августа языковой вопрос собрал круглый стол, за которым встретились врио Главы Чувашии Олег Николаев и видные деятели науки, культуры и образования. Они обсудили концепцию сохранения чувашского языка, вошедшую в госпрограмму Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».

Многие признались, что долгие годы ждали этот важный документ. И теперь рады появлению проекта подпрограммы, который наконец-то разработан республиканским правительством по инициативе руководителя региона.

В ходе обсуждения специалисты высказали свои предложения для включения в программу. Они касались совершенствования методики преподавания чувашского языка, роли чувашского искусства в создании развития авторитета нации, выделения грантовой поддержки на проекты по различным направлениям.

По мнению Олега Николаева, Чебоксары должны больше позиционироваться как столица национального региона.

«Мы должны шире использовать все богатство национальной культуры края «ста тысяч песен и ста тысяч вышивок» при формировании городской среды. Они должны отражаться и в архитектуре, и в названиях улиц столицы. Необходимость такого подхода обозначают видные общественные деятели», — сказал он.

Безусловно, языковая политика должна быть направлена в большей части на подрастающее поколение. Врио Главы Чувашии отметил, что здесь важно «не заставлять, а вдохновлять и помогать». В этой связи он считает необходимым развивать интеграцию чувашского языка в электронное информационное пространство.

Резюмируя встречу, Олег Николаев обещал изучить мнения экспертов и учесть их при формировании программы.

Напомним, что ранее на коллегии министерства культуры Чувашской Республики руководитель ведомства Роза Лизакова пригласила деятелей культуры и искусства региона к открытому обсуждению проекта сохранения и развития чувашского языка.