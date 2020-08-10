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Новости » Тесты на COVID-19 в районах – по графику

11:20 11 августа 2020 г.

 

Тесты на COVID-19 в районах – по графику

В центральных районных больницах республики определены дни забора материала для анализа на COVID-19 для всех желающих. В районах тесты будут проводить по вторникам и четвергам с 9 до 15 часов с интервалом в 10 минут. Прием – по предварительной записи через регистратуры больниц. Тесты проводятся на платной основе.

Обязательным тестирование является для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирус необходимо сдать в течение трех дней после возвращения. Затем самостоятельно разместить результат на портале госуслуг в специальной анкете. Введение нормы обязательного тестирования на ковид связано с возобновлением международного авиасообщения.

Напомним, врио главы Чувашии Олег Николаев предложил тестировать на COVID-19 всех желающих. Таким образом планируется достигнуть один из показателей, необходимый для перехода на третий этап снятия ограничений, когда в регионе должны проводить не менее 110 исследований на 100 тысяч населения.

 



Министерство здравоохранения Чувашской Республики
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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