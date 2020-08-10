10 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил санаторий «Надежда», где на днях приступили к реализации программы по медицинской реабилитации жителей республики, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Генеральный директор санатория Татьяна Бикчантаева рассказала руководителю региона о применяющихся методах лечения и восстановления здоровья пациентов. Часть из них основана на использовании уникальной минеральной воды из собственного источника, которая по своим целебным свойствам нисколько не уступает водам Кавказа и Крыма.

Врио Главы Чувашии посетил минеральный цех, лечебное отделение, а также ознакомился с номерным фондом гостиницы, где в настоящее время завершается частичный ремонт. Затем Олег Николаев провел совещание по вопросам возобновления деятельности организаций, осуществляющих санаторно-курортное лечение, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, для оказания услуг по медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а также имеющих заболевания органов системы кровообращения, дыхания и эндокринной системы.

Реабилитация лиц, перенесших СOVID-19 в тяжелой и средней форме, в настоящее время проводится в условиях дневных стационаров за счет средств ОМС. Направление выписывает лечащий врач. Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов заметил, что остаются нерешенными вопросы, касающиеся проживания и питания пациентов, которые будут направляться на реабилитацию из районов республики. Врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил субсидировать часть затрат на реабилитацию переболевших СOVID-19 из средств республиканского бюджета.

«В санаторий по программе реабилитации смогут попасть люди, которые находятся на учете у врачей. Для этого им необходимо получить соответствующее направление. А дальше есть два варианта. Если это дневной стационар, то он полностью компенсируется системой ОМС. Сегодня на совещании обсуждался другой вариант – прохождение реабилитации в режиме круглосуточного стационара. Здесь возникают дополнительные затраты, по которым мы планируем в ближайшее время принять решение о компенсации из бюджета Чувашской Республики – в размере 50% проживания и питания людей, которым требуется соответствующая реабилитация», – сообщил журналистам врио Главы Чувашии.

По его словам, эта мера позволит значительно расширить охват реабилитацией пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме. По данным республиканской системы здравоохранения, в соответствующей медицинской реабилитацией сегодня нуждаются 2420 человек.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"