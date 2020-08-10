10 августа на еженедельном совещании республиканского правительства врио Главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей на предстоящих выборах в регионе. Напомним, что 13 сентября в республике будут выбирать Главу Чувашии и депутатов в органы местного самоуправления.

«Обеспечение безопасности на фоне пандемии, наряду с теми мероприятиями, которые были предприняты в рамках подготовки к Единому дню голосования, становится более расширенным», – подчеркнул он.

Руководитель региона поручил вице-премьеру республиканского правительства Алле Салаевой скоординировать действия ответственных органов исполнительной власти в подготовке процесса.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Роза Кондратьева проинформировала о повышении страховых пенсий с 1 августа 2020 года.

Она рассказала, что в республике перерасчет с 1 августа произведен более 83,6 тыс. работающим пенсионерам, в том числе 3,6 тыс. индивидуальным предпринимателям.

«В отличие от индексации пенсий, когда выплачиваемую сумму увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня «белой» заработной платы работающего пенсионера», – пояснила Роза Кондратьева.

В ходе совещания обсудили ситуацию с задолженностью по заработной плате в республике и принимаемых мерах для ее оперативного погашения.

По данным Госинспекции труда, на 4 августа задолженность по заработной плате в регионе составила 59,7 млн. рублей перед 1331 работником в 32 организациях. С начала года она уменьшилась на 4,6 млн. рублей (на 7,2%).

Олег Николаев поручил органам исполнительной власти республики и органам местного самоуправления усилить работу по контролю организаций, которые находятся в их ведении, повысить эффективность балансовых комиссий. Врио Главы республики напомнил, что учредители совместно с руководителями отвечают за состояние дел на предприятии.

«Если по таким предприятиям будет возникать задолженность по зарплате, да еще и в связи с банкротством, то тогда надо взыскивать субсидиарную ответственность с таких руководителей и должностных лиц», – сказал он.

Во исполнение поручения врио Главы республики в Чувашии в целях повышения эффективности закупок товаров, работ и услуг, развития добросовестной конкуренции, обеспечения открытости и прозрачности внедряется переход на цифровизацию закупок малого объема. Олег Николаев призвал глав администраций районов и городов завершить эту работу в планируемые сроки.

Пресс-служба

Администрации Главы

Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"