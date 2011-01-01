Новости » Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов

Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну

Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись в большинстве городов России — и речь совсем не обязательно идет о мегаполисах. В конце июля Президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Он дает возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики — сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.

«Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами.

Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», — сказал Андрей Турчак.

С течением времени количество реализуемых проектов увеличивалось кратно. К примеру, в 2015 году их было чуть более 2600 по всей стране, в 2016 году — уже почти 9 000. Теперь же оно будет работать по всей стране.

Параллельно с существующими региональными программами «народного бюджетирования», сопровождением благоустройства территорий и объектов занимается партпроект «Единой России» «Городская среда».

Проект разработает механизмы привлечения большего количества людей на общественные обсуждения и приемки работ», — сказал координатор «Городской среды», депутат Госдумы Павел Качкаев.

При этом парламентарий подчеркнул, что людям важно, в каких условиях они живут — есть ли уличное освещение, уложен ли асфальт во дворе, установлена ли детская площадка.

Партпроект позволяет учесть мнение граждан и обеспечить общественный контроль за ходом работ. «Все объекты, реализуемые в Чувашии в рамках «Городской среды», ведутся при постоянном обсуждении с жителями. Только с обратной связью исполнение будет соответствовать ожиданиям людей», - подчеркнул региональный координатор проекта Олег Кортунов. Он напомнил, что в результате рейтингового голосования только в Чебоксарах горожане определили 122 дворовых территории и три общественных пространства для первоочередных работ.

Всего же в 2019 году в стране благоустроили около 11 тысяч дворов и почти шесть тысяч общественных пространств — это парки и скверы, аллеи и площади. В общей сложности на работы направлено более 40 миллиардов рублей. Порядка 5 миллиардов из них — софинансирование регионов.

В 2020 году процесс проведения общественных обсуждений осложнился — из-за пандемии. Тем не менее в плане еще около четырех тысяч парков и скверов и девяти тысяч дворов. Общее финансирование — более 43 миллиардов рублей.

В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это позволит благоустроить еще больше дворов и парков.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"