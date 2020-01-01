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Новости » Прокуратурой Красноармейского района выявлены нарушения трудового законодательства

13:01 10 августа 2020 г.

 

Прокуратурой Красноармейского района Чувашской Республики проведена проверка соблюдения ООО «Комплектсвязьстрой» требований трудового законодательства.

Проведенной проверкой установлено, что проверяемой организацией не соблюдаются требования действующего законодательства, в части заключения трудовых договоров с работниками и сроков выплаты заработной платы.

Установлено, что в ООО «Комплектсвязьстрой» осуществляла трудовую деятельность в течение 2 месяцев местная жительница. Вместе с тем, трудовой договор с последней не был заключен.

Более того, организация на момент проведения проверки имела задолженность по выплате заработной платы перед ней в размере 10 000 рублей.

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района в отношении директора ООО «Комплектсвязьстрой» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения данного материала виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Также в целях восстановления нарушенных прав работника прокурором района в суд подано заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с ООО «Комплектсвязьстрой» задолженности по заработной плате. Решением мирового судьи судебного участка №1 Красноармейского района Чувашской Республики заявление прокурора удовлетворено.

 

 

Помощник прокурора района                                                   И.В. Сафонов

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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