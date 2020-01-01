Новости » Прокуратурой Красноармейского района выявлены нарушения трудового законодательства

Прокуратурой Красноармейского района Чувашской Республики проведена проверка соблюдения ООО «Комплектсвязьстрой» требований трудового законодательства.

Проведенной проверкой установлено, что проверяемой организацией не соблюдаются требования действующего законодательства, в части заключения трудовых договоров с работниками и сроков выплаты заработной платы.

Установлено, что в ООО «Комплектсвязьстрой» осуществляла трудовую деятельность в течение 2 месяцев местная жительница. Вместе с тем, трудовой договор с последней не был заключен.

Более того, организация на момент проведения проверки имела задолженность по выплате заработной платы перед ней в размере 10 000 рублей.

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района в отношении директора ООО «Комплектсвязьстрой» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения данного материала виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Также в целях восстановления нарушенных прав работника прокурором района в суд подано заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с ООО «Комплектсвязьстрой» задолженности по заработной плате. Решением мирового судьи судебного участка №1 Красноармейского района Чувашской Республики заявление прокурора удовлетворено.

Помощник прокурора района И.В. Сафонов

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"