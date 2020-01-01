Новости » Безопасность детей превыше всего

Купание в непредназначенных для этого местах часто бывает опасным для жизни.

Основной причиной гибели людей на воде является купание в специально необорудованных для плавания местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Самая острая и болезненная тема – это гибель детей. Основными причинами таких несчастных случаев на водоемах являются неумение детей плавать и нахождение их возле воды без присмотра взрослых.

В связи с этим предупреждаем родителей о необходимости принятия мер по ограничению доступа детей к необорудованным для купания местам, особенно без присмотра взрослых.

Также в связи с участившими случаями выпадения детей из окон, предупреждаем родителей о необходимости усиленного контроля за своими малолетними детьми, в том числе при нахождении в квартирах.

Открытые окна, без специализированных запорных устройств («детские замки») представляют для них серьёзную опасность, а наличие на окнах москитных сеток не является существенным препятствием для выпадения.

Родителям и иным лицам, отвечающим за детей также необходимо помнить, что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей или оставление ребенка в опасности может повлечь предусмотренную законом уголовную ответственность.

Помощник прокурора

Красноармейского района И.В. Сафонов

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"