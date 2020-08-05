5 августа врио Главы республики Олег Николаев встретился с членами Президиума и Совета старейшин Чувашского национального конгресса.

В ходе встречи обсудили вопросы развития национальной культуры и языка.

В беседе также участвовали президент федеральной национально-культурной автономии чувашей России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, руководитель Администрации Главы Чувашской Республики, председатель Совета по делам национальностей Чувашской Республики Вячеслав Борисов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова.

Олег Николаев отметил, что Чувашский национальный конгресс является важным институтом, объединяющим творческий и национально-культурный потенциал чувашского народа. Наряду с Федеральной национально-культурной автономией чувашей России и Ассамблеей представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики, конгресс проводит большую работу по укреплению межрегиональных культурных связей, межнационального согласия и общественной стабильности.

По его мнению, деятельность организации можно еще расширить и углубить как в регионе, так и за его пределами при работе с чувашской диаспорой.

«Сегодня государственная политика направлена на поддержку и развитие национального языка и культуры. В этом отношении мы должны вести многогранную работу по разным направлениям, реализовать практические меры, связанные с комплексной поддержкой развития чувашского языка как опоры национальной самобытности, приумножать лучшие культурные традиции народа, чтобы передать это бесценное богатство потомкам», - сказал он.

Олег Николаев призвал членов ЧНК к активному сотрудничеству в претворении в жизнь инициатив, связанных с развитием чувашского языка и с сохранением самобытной культуры народа.

Более широкого участия членов Чувашского национального конгресса требует обсуждение проекта государственной программы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» и наполнение ее значимыми мероприятиями. «Она должна быть не просто бумагой, а нашим путеводителем», - сказал он.

Руководитель региона обсудил с членами Чувашского национального конгресса вопросы учреждения ежегодного фестиваля народов, проживающих в Чувашии, и проведения Дня чувашской вышивки.

Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов выразил готовность к конструктивному сотрудничеству по всем обозначенным темам. «Девиз Чувашского национального конгресса – «Наша сила - в единстве» и лозунг 100-летия Чувашской автономии «Вместе/Пěрле» имеют одно значение. Значит, вместе будем работать на благо чувашского народа», - сказал он.

В ходе встречи Олег Николаев наградил активистов конгресса памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

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