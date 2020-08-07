Такая информация была озвучена сегодня, 7 августа, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики, которое прошло под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева.

И.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Елена Прокопьева сообщила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе оценивается как стабильная, в сутки регистрируется от 30 до 37 новых случаев заболевания. За последнюю неделю в Чувашии не было допущено вспышек группового заражения.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в республике проводится активная реабилитация тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Реабилитационное лечение организовано в санаториях «Надежда», «Чувашиякурорт». Кроме этого, «по мере высвобождения коечного фонда те пациенты, которые нуждаются в плановой госпитализации, будут получать эту помощь в медицинских организациях в условиях круглосуточного стационара, реабилитация пациентов, имеющих хронические неинфекционные заболевания, будет проводиться в условиях дневного стационара».

Участники совещания также обсудили те меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которые необходимо предпринять с учетом возобновления международного авиасообщения. Елена Прокопьева сообщила, что граждане России, которые прилетают в страну из-за рубежа, теперь обязаны заполнять специальные анкеты на сайте госуслуг. Кроме того, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, в течение трех дней с момента прибытия в страну россияне должны сдать тест на коронавирус, а также разместить результат на портале госуслуг.

«К нам уже начали поступать анкеты российских граждан, которые возвращаются на территорию Чувашской Республики, их довольно много. В некоторых нет данных о лабораторных обследованиях. Если результаты лабораторного исследования не появляются в течение трех дней, как человек прибыл на территорию Чувашии, в отношении него должны возбудить административное дело», - подчеркнула она.

Руководитель региона, акцентировал внимание на том, что уже сейчас должны быть отработаны все регламентные процедуры, скоординированы действия всех служб, в том числе аэропорта в г. Чебоксары.

«Необходимо определить лаборатории, где граждане смогут сдать анализ, обеспечить необходимый запас тестов. В этом плане у нас должна быть полная готовность», - резюмировал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"