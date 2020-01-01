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Новости » Об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих инвалидности

12:42 07 августа 2020 г.

Минтрудом Чувашии ежегодно проводится работа по предоставлению протезно-ортопедических изделий (корсеты жесткой фиксации, корсеты функционально-корригирующий, экзопротезы молочной железы, ортопедическая обувь) для граждан, проживающих на территории Чувашской Республики, не имеющих инвалидности, но нуждающихся в них по медицинским показаниям.

Ортопедические изделия изготавливаются по индивидуальным заказам граждан. В 2020 году на указанные цели предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 4419,2 тыс. рублей.

Жители республики, не имеющие инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях, по вопросам их получения могут обратиться в:

Чебоксарский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России (телефон: (8352) 62-46-28, 56-29-56, адрес местонахождения: г. Чебоксары, ул. П.Н. Осипова, д. 7, время работы: с 8.00 по 16.30 час. кроме субботы и воскресенья);

Канашский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России (телефон: (835-33) 4-19-55, 4-19-51, адрес местонахождения: г. Канаш, ул. Зелёная, д. 17, время работы: с 8.00 по 16.30 час. кроме субботы и воскресенья).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; справку, выданную лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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