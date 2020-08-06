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Новости » В Чувашии усилят контроль соблюдения масочного режима в транспорте

11:04 07 августа 2020 г.

 

В Чувашии усилят контроль соблюдения масочного режима в транспорте

На очередном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики вновь зашла речь о соблюдении масочного режима в общественном транспорте. По заявлению врио Главы Чувашии О.А. Николаева масочный режим в республике отменен не будет.

При этом руководители организаций и индивидуальные предприниматели, перевозчики обеспечивают под личную ответственность своевременную дезинфекцию, соблюдение масочного режима всеми работниками, а также прием и обслуживание клиентов и/или посетителей (пассажиров) при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В рамках реализации Указов Главы Чувашской Республики от 07.04.2020 № 99 и 20.06.2020 № 166 сотрудниками Минтранса Чувашии совместно с сотрудниками  ГИБДД регулярно проводятся проверочные мероприятия в части соблюдения водителями автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам на территории Чувашской Республики масочного и дезинфекционного режимов. 

В связи с несоблюдением отдельных требований, установленных в рамках Указа  № 166 в соответствии со ст. 20.6.1. КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации согласно Указу Главы Чувашской Республики № 99 в отношении должностных лиц либо перевозчиков уполномоченные лица составляют протоколы об административных правонарушениях.

Для нарушителей масочного режима действуют предупреждения и наложение штрафов: от 1 до 30 тысяч рублей для граждан; от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей для предпринимателей (без образования юридического лица), от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Несоблюдение установленных требований может грозить перевозчикам привлечением к административной ответственности.

Мобильные группы разъясняют пассажирам и перевозчикам о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов и тд.

Также сотрудниками ведомства проводится индивидуальная работа с перевозчиками по недопущению нарушений. В случае выявления повторных нарушений административные дела направляются в суды.  

Так, в рамках реализации мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо соблюдение водителями автобусов масочного режима, соблюдение неполной заполняемости салона автобуса и ежедневной обработки салона транспортного средства дезинфицирующими средствами после завершения рабочей смены.

Отмечаем, что перевозчики вправе отказать пассажиру в предоставлении услуги, если у него нет средств индивидуальной защиты или же он может сам выдавать маски и, если у него есть такая возможность.

 

 

 



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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