Новости » В Чувашии начал работу филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории

Филиал ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Россельхознадзор России в Чебоксарах приступил к работе и приему образцов на исследования.

Учреждение осуществляют диагностику болезней животных, птиц, рыб и пчёл, проводит лабораторные исследования пищевой продукции и сырья животного и растительного происхождения, почвы, грунта и воды, карантина и защиты растений, семеноводства, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и их компонентов.

Помимо проведения лабораторных исследований на лабораторию возложены задачи по проведению специальной оценки условий труда и производственному контролю, сертификации и декларированию продукции и услуг, разработке и внедрению системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.

Кроме этого, лаборатория занимается разработкой проектов рекультивации нарушенных земель, выдачей заключений о качественном состоянии почвы, разработкой паспортов плодородия, а также организацией дополнительного профессионального образования в области ветеринарии и лабораторной диагностики.

В настоящее время филиал находится по адресу: г. Чебоксары, ул. Крупской, д. 9, каб № 3. Телефон для связи: 8 (919) 650-98-84.