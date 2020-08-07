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Новости » Лучшее хлебобулочное изделие определили дистанционно

11:03 07 августа 2020 г.

 

Лучшее хлебобулочное изделие определили дистанционно

Конкурс «Лучшее хлебобулочное изделие» Чувашпотребсоюза впервые был проведен в заочном формате для всех участников. Наблюдать за реакцией жюри хлебопеки могли благодаря онлайн-трансляции в аккаунте Чувашпотребсоюза в инстаграме.

15 хлебопекарных предприятий потребительской кооперации Чувашии в юбилейный для Чувашпотребсоюза год представили продукцию на конкурс профессионального мастерства. Дегустационная комиссия, которую возглавил заместитель председателя правления Чувашпотребсобюза Андрей Данилов, рассмотрела 45 образцов хлеба по трем номинациям: хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, хлеб с пользой для здоровья.

В результате первое место присуждено хлебокомбинату Красноармейского райпо  за  хлеб «Цивильный», хлебокомбинату Порецкого райпо — за хлеб пшеничный из муки высшего сорта, ООО «Пряник Цивильского райпо» — за хлеб «Солодовый» заварной с клюквой и черносливом.

Второе место завоевали  ООО «Хлебокомбинат Марпосадский» Октябрьского райпо за хлеб «Цивильный», ООО «Янтиковский Хлеб» ПО «Янтиковский кооператив» — за хлеб пшеничный из муки высшего сорта, ООО «Моргауши — Хлеб» Моргаушского райпо» — за булку «Здоровье».      

Третье место конкурса присуждено ООО «Четайское» за хлеб «Дарницкий», ООО «Союз» Батыревского райпо — за хлеб пшеничный из муки высшего сорта, ООО  «Сундырь - Хлеб» Большесундырского райпо — за булочку «Пикник».



Чувашпотребсоюз

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