6 августа в купольном зале Дома Правительства состоялась церемония награждения. В преддверии Дня строителя, который будет отмечаться в это воскресенье, врио Главы Чувашии Олег Николаев поздравил строителей Чувашии с наступающим профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие республики.

«Строительство является важной составляющей деятельности человека. Только на нашем веку мы видим, насколько быстро и стремительно меняются технологии и процесс организации строительства. В последние дни я бывал на объектах «Стройтреста №3», «Иско-Ч» и видел, какие технологии применяются сегодня. Конечно же, в 90-е годы, когда я только начинал работать в строительстве, о таких технологиях и не мечтали», – сказал в приветственном слове врио Главы Чувашии.

Руководитель региона отметил, что строительство является важным драйвером развития экономики, обеспечивает создание дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. По его словам, сегодня в республике строятся множество новых объектов. Это не только жилые дома, но и школы, больницы, дороги, мосты и иные инфраструктурные сооружения, которые требуются, чтобы жизнь соответствовала стандартам, которые диктует время.

«При этом мы с вами должны строить красиво, чтобы это было приятно глазу. Кроме этого, мы с вами должны строить надежно, качественно и на долгие годы», – отметил Олег Николаев, заключив, что Чувашия славится своими строителями и строительной отраслью.

По традиции руководитель региона вручил представителям отрасли награды и благодарности. Семь человек за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд были удостоены почетного звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики». На торжественной церемонии известным строителям республики также были вручены памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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