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Актуально » Олег Николаев поздравил художника Георгия Фомирякова с выходом книги «ЭТНО – Я– FUTURUM»

11:00 07 августа 2020 г.

 

Олег Николаев поздравил художника Георгия Фомирякова с выходом книги «ЭТНО – Я– FUTURUM»

6 августа врио Главы республики Олег Николаев принял участие в презентации автобиографической книги-альбома Заслуженного художника Чувашской Республики Георгия Фомирякова «ЭТНО – Я – FUTURUM».

Мероприятие состоялось в Деловом центре «Республика».

Олег Николаев отметил, что творческий вклад новатора, исследователя и неординарного художника Георгия Фомирякова в культуру Чувашии поистине заслуживает глубокого признания и дальнейшего исследования. Он создал свое направление в изобразительном искусстве – фьюжн народных традиций и современных теорий.

«Сегодня мы говорим о человеке, который живет культурой, творит культуру, создает тренд, заглядывая или даже запрыгивая вперед, имеет связи с миром высоким, духовным, всеобъемлющим, охватывает события вне зависимости от времени», - сказал он.

Олег Николаев наградил автора книги Георгия Фомирякова, а также редактора книги, главного редактора Чувашского книжного издательства Валерия Алексеева и научного редактора книги - почетного президента Чувашского национального конгресса, члена Союза писателей СССР Атнера Хузангая памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» за значимый вклад в развитие культуры Чувашской Республики.

Поздравить Георгия Фомирякова с выходом в свет книги пришли многочисленные ценители его творчества, коллеги по цеху, друзья.

Председатель Союза художников Чувашии Николай Андреев заметил, что работы талантливого мастера, создающего свое направление в изобразительном искусстве, проникнуты любовью к родному краю. «Глядя на Ваше творчество, невозможно оставаться равнодушным», - сказал он.

Георгий Фомиряков в ответном слове выразил надежду, что его опыт пригодится молодым. «Эту книгу адресую именно молодежи», - сказал он.

Автобиографической книга Георгия Фомирякова «ЭТНО-Я-FUTURUM» издана в рамках выполнения государственного заказа в 2020 году. В ней представлена хроника перевоплощений художника, оригинально раскрываются различные стороны творческого метода мастера. Его яркий талант проявился во многих областях искусства – в сценографии, книжной графике и живописи.

Георгий Фомиряков рассказал, что находит свой стиль живописи непосредственно на земле предков: в деревне Чиганары Чебоксарского района. Там он построил творческую экспериментальную мастерскую, галерею и музей старины. А свой дом он назвал «Сар Киль – Дом Солнца».

Книга призвана стать мостом для национального искусства в 21-м веке.

 

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики 

    Чăвашла

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