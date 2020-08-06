6 августа в ледовом дворце «Чебоксары Арена» состоялось расширенное заседание коллегии Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Мероприятие прошло при участии врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Об основных направлениях развития отрасли в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы рассказал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. Помимо дальнейшего развития спортивной инфраструктуры, в ней предусмотрены мероприятия, направленные на создание мотивации к занятиям спортом у населения, а также создание условий для закрепления талантливых спортсменов в Чувашии.

К примеру, министерство предлагает ввести бесплатные занятия спортом для всех жителей старшего возраста в часы минимальной загруженности спортивных объектов. Приступить к реализации данного проекта ведомство готово сразу после того, как республика выйдет на 3 этап выхода из коронавирусных ограничений.

Минспорта Чувашии также планирует уже с этого года ввести стипендии для чувашских спортсменов - членов российских сборных команд. Сейчас этот вопрос находится на согласовании с Минфином республики.

«Очень важно в рамках нашей совместной работы добиться того, чтобы каждый житель Чувашии рассматривал занятия физкультурой и спортом как элемент своей повседневной жизнедеятельности. Надо пересмотреть ситуацию, которая сложилась в отрасли в целом», – в свою очередь отметил врио Главы Чувашии.

Несмотря на высокую долю обеспеченности населения спортивными объектами, загруженность некоторых из них еще оставляет желать лучшего. Олег Николаев напомнил, что задача вовлечения 70% жителей в занятия физкультурой и спортом обозначена в Указе Президента России Владимира Путина. Чтобы достичь этого показателя, важно выработать новые подходы для эффективной эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений.

«Когда мы говорим о спорте, то, прежде всего, представляем себе спорт высоких достижений, зрелищные мероприятия, первые места, эмоции, драйв. Но все это лишь верхушка того, что делается повседневно, последовательно на многих этапах», – заметил руководитель региона и подчеркнул, что предстоит серьезная работа по развитию профессионального спорта, а именно тех направлений, которые наиболее сильны в республике.

В конце заседания Олег Николаев поздравил членов коллегии Минспорта Чувашии и приглашенных с Днем физкультурника, который будет отмечаться в эту субботу, 8 августа. Завершила мероприятие церемония вручения наград и памятных медалей в честь 100-летия образования Чувашской автономной области.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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