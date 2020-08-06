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Новости » Солист Николай Яковлев и коллективы художественной самодеятельности РДК – дипломанты межрегиональных онлайн-фестивалей

10:57 07 августа 2020 г.

 

Солист Николай Яковлев и коллективы художественной самодеятельности РДК – дипломанты межрегиональных онлайн-фестивалей

С  31 июля по 2 августа прошла Цивильская Тихвинская ярмарка в режиме онлайн. В ее рамках состоялись Межрегиональный онлайн-фестиваль вокального творчества «Цивильские перезвоны», Открытый межрегиональный онлайн-фестиваль национальных песен и танцев «На перекрестке национальных культур» и Республиканский фольклорный онлайн фестиваль к 100-летию Чувашской Автономии.

Самыми масштабными стали Межрегиональный онлайн-фестиваль вокального творчества «Цивильские перезвоны» и Открытый межрегиональный онлайн-фестиваль национальных песен и танцев «На перекрестке национальных культур». В этих фестивалях приняли участие практически все регионы страны, было подано более 400 заявок. Участвовали хореографические и вокальные коллективы, солисты.                 

Красноармейский район в Межрегиональном онлайн-фестивале вокального творчества «Цивильские перезвоны» представили: народный фольклорный ансамбль «Трак ен» районного Дома культуры МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района (руководитедь Антонина Никонорова, концертмейстер Николай Никоноров) с посиделочной песней  «Мӑшӑр кайӑк», женский вокальный ансамбль хора ветеранов районного Дома культуры МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района

(руководитель заслуженный работник культуры Чувашской Республики Николай Никоноров) с авторской песней Александра Литвинова «На щирокой реке» и солист народного хора районного Дома культуры МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района Николай Яковлев (концертмейстер Николай Никоноров Николай Михайлович) с песней «Ҫамрӑк хӗрача».

Также народный фольклорный ансамбль «Трак ен» районного Дома культуры МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района (руководитедь Антонина Никонорова, концертмейстер Николай Никоноров) принял участие в Открытом межрегиональном онлайн-фестивале национальных песен и танцев «На перекрестке национальных культур» с композицией «Ярӑм-ярӑм шӑрҫине» и Республиканском фольклорном онлайн-фестивале к 100-летию образования Чувашской Автономии с гостевой песней «Ула-чӑла кӗпине».

Все участники награждены дипломами Дипломанта фестивалей.

Выражаем огромную благодарность всем участникам коллективов художественной самодеятельности районного Дома культуры. 


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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