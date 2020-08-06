АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Рабочий визит Министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В.М. Осипова в Красноармейский район

10:56 07 августа 2020 г.

 

Рабочий визит Министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В.М. Осипова в Красноармейский район

Сегодня, 6 августа 2020 г., с рабочим визитом Красноармейский район посетил Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлович Осипов.

Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич и министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов провели совещание с главами сельских поселений и подрядными организациями.

Министр ознакомил с программой Комплексного социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы, в основу которого легли предложения, поступившие от рядовых жителей, министерств и предприятий. Рассмотрены задачи муниципалитета по реализации новых проектов - объектов строительства, представленных в Комплексной программе региона на ближайшие 5 лет, также - проблемные вопросы в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Станислав Григорьев озвучил проблемные вопросы дорог в Красноармейском районе. Также главы поселений и подрядные организации смогли задать министру свои интересующие вопросы. В целом, они были связаны с ремонтом и строительством дорог.

Глава администрации района Александр Николаев ознакомил министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова с состоянием дорог улицы Союзная и улицы Юго-Западного микрорайона села Красноармейское, где в ближайшее время планируется приступить к ремонтным работам.



 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика