Сегодня, 6 августа 2020 г., с рабочим визитом Красноармейский район посетил Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлович Осипов.

Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич и министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов провели совещание с главами сельских поселений и подрядными организациями.

Министр ознакомил с программой Комплексного социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы, в основу которого легли предложения, поступившие от рядовых жителей, министерств и предприятий. Рассмотрены задачи муниципалитета по реализации новых проектов - объектов строительства, представленных в Комплексной программе региона на ближайшие 5 лет, также - проблемные вопросы в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Станислав Григорьев озвучил проблемные вопросы дорог в Красноармейском районе. Также главы поселений и подрядные организации смогли задать министру свои интересующие вопросы. В целом, они были связаны с ремонтом и строительством дорог.

Глава администрации района Александр Николаев ознакомил министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова с состоянием дорог улицы Союзная и улицы Юго-Западного микрорайона села Красноармейское, где в ближайшее время планируется приступить к ремонтным работам.