Новости » Союз женщин Чувашии получит новые полномочия общественного контроля

Новые возможности общественного контроля войдут в перечень полномочий Союза женщин Чувашии в связи с изменением принципов формирования общественных советов при органах исполнительной власти. Теперь общественные советы при органах исполнительной власти будут формироваться на конкурсной основе. Об этом на днях говорили на площадке Общественной палаты республики.

По словам председателя Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Натальи Николаевой, женсоветы обязательно воспользуются возможностью влияния на социально значимые процессы в регионе.

«Общественное объединение женщин Чувашии – мощная социальная сила, которая уже сейчас в сотрудничестве с местными администрациями и органами власти ведет такой общественный контроль. На местах часто именно женсоветы не дают покоя главам, инициируют, воплощают или добиваются реализации проектов, влияющих на качество жизни людей. Благодаря конкурсному отбору в состав общественных советов войдут активные, умные женщины, которым небезразлична судьба республики, — отметила она в своем выступлении.

В настоящее время Союз женщин Чувашии объединяет более 300 женсоветов на предприятиях, учреждениях, населенных пунктах, в городах и районах республики. Участники женсоветов являются депутатами муниципальных представительных собраний, возглавляют сельские администрации, руководят предприятиями и организациями.

Напомним, что ранее врио главы Чувашии Олег Николаев инициировал внесение изменений в закон об общественном контроле в Чувашской Республике. Руководитель региона подчеркнул, что именно общественные советы «должны стать нашими помощниками в принятии эффективных решений, организации более тесного взаимодействия с общественностью и оперативного корректирования нашей работы в связи с поступающими обращениями и жалобами».