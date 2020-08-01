Новости » В чувашском селе Новое Чурашево откроют производство сыра в промышленных масштабах

6 августа в рамках рабочей поездки в Ибресинский район республики врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил Новочурашевский молочный завод. В настоящее время там завершается строительство цеха по производству сыров разных сортов и сроков созревания. Руководство предприятия ставит себе амбициозные цели и заявляет, что будет производить 15 тонн сыра в сутки.

Директор молокозавода Андрей Кондрашин сообщил руководителю региона, что новый сырный цех планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. С запуском новой линии по производству сыров на молочном заводе будет создано еще 20 рабочих мест.

Отметим, что молочный завод заработал в 2013 году на площадях консервного цеха колхоза «Красный партизан» в с. Новое Чурашево. Изначально сырое молоко только собирали, принимали и подвергали первичной переработке. Со временем на заводе появился новый цех по производству сливочного масла «Крестьянское». Еще через год модернизировали оборудование и реконструировали цех по сушке для производства сухого обезжиренного молока. В настоящее время молокозавод производит в сутки 16 тонн сливок. Продукция предприятия поставляется почти во все регионы Приволжского федерального округа, а также в Челябинск, Екатеринбург, Москву и другие регионы.

Кроме того, на молокозаводе началась модернизация очистных сооружений. По словам подрядчика, биологические и локальные очистные сооружения Новочурашевского молочного завода строят по уникальным технологиям и в максимально короткие сроки. «1 мая на завод был завезен первый лист металла для изготовления очистных сооружений. В конце сентября мы этот объект сдадим», — утверждает он. Система будет очищать стоки со всех цехов завода в объеме до 200 м³ в сутки. В будущем очищенная вода будет использоваться для орошения полей.