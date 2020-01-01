Новости » Медицина, цифровое образование и экология — Дмитрий Медведев обсудил с победителями проекта «ПолитСтартап» вопросы, волнующие граждан

Часть инициатив начинающих политиков может войти в программу партии на выборах в Госдуму

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал ценными предложения молодых кандидатов, которые представят партию на разного уровня выборах в регионах страны. Они озвучили свои идеи в ходе встречи, посвященной предстоящему единому дню голосования. Многие из них обусловлены запросом времени.

К примеру, была отмечена важность подготовки кадров в условиях цифровой экономики — дети должны с раннего возраста заниматься технологиями, чтобы в итоге часть из них стала специалистами высокого уровня. Дмитрий Медведев поддержал предложение создать на базе «Единой России» проект по массовому развитию у детей цифровых навыков.

На встрече обсудили проблемы рынка труда в целом. В частности, речь зашла о мигрантах — в России условия работы у сотрудников из-за рубежа не должны быть лучше, чем у граждан страны, заявил Дмитрий Медведев.

Более того, Председатель «Единой России подчеркнул, что на площадке партии необходимо обсудить вопрос ответственности работодателей за действия нанятых ими на работу мигрантов.

Не обошли стороной и тему медицины — участники встречи указали на необходимость создания федерального донорского банка. Дмитрий Медведев отметил, что Правительство начало готовить его уже давно — и сейчас законопроект находится в финальной стадии готовности.

«Здесь есть и этические проблемы сложные, есть и юридические проблемы, тоже сложные. Но в целом, мне кажется, это движение правильное», — сказал Председатель партии, отметив, что создание банка доноров и реципиентов позволит сократить путь между получением биологического материала и пересадкой органов и тканей.

Дмитрий Медведев также назвал тему экологии центральной для жизни страны.

«Экологические цели или экологическая политика, экологические вопросы уже очень давно переместились в эпицентр нашей жизни. Лет 20 назад, может даже 15, об экологии никто не спрашивал. Я помню — в девяностые годы лишь бы работал завод. Если он работает, значит платят зарплату, значит все хорошо. Сейчас это совершенно другая повестка дня. Я смотрю по своим социальным сетям, вы смотрите по своей работе, по своим сетям — это важнейшие вопросы. Давайте этому предадим новый импульс. Давайте развивать это направление волонтерства. Надо просто подумать, как. Надо, наверно, какую-то организацию дополнительно создать», — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам встречи.

«Все вы победители в предварительном голосовании, и всех вас ожидает единый день голосования, который состоится совсем скоро. Конечно, в этом году избирательная кампания проходит по совершенно особому сценарию, но она должна быть для нашей партии успешной», — сказал Дмитрий Медведев.

«Далеко не всегда легко найти возможность лично достучаться до конкретного человека, обратиться к конкретной семье, и есть еще разные условия в разных регионах. Но есть электронные, цифровые формы общения, они всегда полезны, а тем более полезны сейчас, — сказал Дмитрий Медведев. — Но по возможности, живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках».

Как отмечает руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Максим Варлашкин, в этом году победителями проекта стали четыре жителя Чувашии: «Проект направлен на кадровое обновление партийных рядов, в него приглашаются участники в возрасте до 35 лет, которым дается возможность принять участие в избирательных кампаниях».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"