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Новости » В Чебоксарскую Больницу скорой медицинской помощи поступили 29 аппаратов ИВЛ

11:22 06 августа 2020 г.

Новое медицинское оборудование больница приобрела за счет федеральных средств в рамках борьбы с COVID-19. Применение аппаратов ИВЛ необходимо для оказания экстренной помощи пациентам в тяжелом состоянии.

По словам главного врача БСМП Ильдара Абызова, все 29 отечественных аппаратов ИВЛ комиссионно введены в эксплуатацию и незамедлительно начали работу в палатах интенсивной терапии.

Отметим, что сумма, выделенная из федеральных средств на общую «антиковидную» закупку оборудования для Чувашской Республики, составляет около 176 млн рублей.

В свою очередь, предприятия и отдельные меценаты республики также не остались в стороне. Учрежденный ими Фонд «ПЕРЛЕ» с первых дней пандемии коронавируса помогает медицинскому сообществу. Так, недавно «ПЕРЛЕ» помог обеспечить горячим питанием медицинских работников Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Ранее передал трем больницам медицинское оборудование. А в День медицинского работника перечислил материальное вознаграждение 161 медицинскому работнику на общую сумму 5 млн 865 тысяч рублей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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